Premio speciale alla scuola Rocca-Bovio-Palumbo dal Trinity College London

Il team italiano di Trinity College London ha fatto tappa a Bari mercoledì 15 novembre, presso l'Hotel Excelsior, per presentare la sua "SKILLS REVOLUTION", con workshop di lingua e musica, e incontrare la community di docenti e dirigenti che partecipano attivamente ai progetti.In tale occasione è stato consegnato un "Premio Speciale" alla Scuola Secondaria di 1° grado a indirizzo musicale "Rocca-Bovio-Palumbo" di Trani e alla prof.ssa Michela Preziosa (referente Trinity Music "Pilot Project" della Scuola) per aver collaborato con impegno alle attività del "Progetto Pilota" di Ricerca Trinity-CNAPM (Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica) anche attraverso l'organizzazione di sessioni d'esame Trinity Music "Classical & Jazz" di Pianoforte.Il "Progetto Pilota" Trinity-CNAPM è un progetto di ricerca che ha indagato l'impatto delle certificazioni musicali su studenti e docenti delle scuole italiane.