Primavera in musica, oggi a Palazzo Beltrani il pianista Marco Tezza

Complesso Museale del Palazzo delle Arti Beltrani, comprensivo della visita alla Mostra "Il Genio. 500 Anni di Meraviglia" dedicata a celebrare Leonardo da Vinci, ed alle collezioni della Pinacoteca "Ivo Scaringi" assistere al concerto e cenare

Dopo il successo dei primi eventi musicali, si avvicina il prossimo appuntamento della ricca Stagione Concertistica 2019 al, a cura dell'Associazione "Auditorium" di Castellana Grotte, con il patrocinio dell'Assessorato alle Culture della città di Trani ed in collaborazione con la Fondazione European Arts Academy "Aldo Ciccolini", l'Associazione "Domenico Sarro" e l'Associazione culturale "Delle Arti" di Trani.La stagione "Primavera in Musica", suddivisa in nove concerti cameristici, vede come protagonisti, in varie formazioni, stimati musicisti del contesto nazionale ed internazionale.Il quarto appuntamento è venerdìAd esibirsi sarà il pianista e direttore d'orchestra, originario di Vicenza. Diplomatosi nel 1984 in pianoforte con il massimo dei voti (la lode e la menzione d'onore), affina la sua preparazione in Italia e in Francia.Affermatosi in numerosi Concorsi Pianistici, vanta una fitta attività concertistica in prestigiose sale in Europa, nelle due Americhe, Africa, Medio Oriente e Asia. L'originale personalità lo porta ad avere come partners per la musica da camera strumentisti quali Ughi, Brunello, Carmignola, Ashkenazy, Klein, Nordio e lo scrittore-drammaturgo Vitaliano Trevisan. È spesso membro di giuria in prestigiosi concorsi internazionali, pianistici e di musica da camera.Invitato personalmente in molte Università di tutto il mondo quale docente ospite, vi tiene masterclasses e una serie di concerti trasmessi in diretta radiotelevisiva.Partecipando alla stagione concertistica primaverile, si ha anche la possibilità di optare per un pacchetto strutturato appositamente per trascorrere l'intera giornata in città, all'insegna della cultura e dell'enogastronomia pugliese. Grazie alla, si potrà visitare ilin una struttura convenzionata assaporando i prodotti tipici del territorio.La card sarà acquistabile presso il botteghino del Palazzo Beltrani ed avrà validità di 24h dall'acquisto.In occasione del concerto, il Palazzo delle Arti Beltrani osserveràInoltre, grazie alla collaborazione con la Pro Loco Turenum di Trani, sarà possibile integrare il pacchetto con visite guidate della durata di 90 minuti volte alla scoperta della città sia in italiano che in lingua inglese.Ticket Intero € 12,00 – Ridotto Studenti € 10,00.Tourist card (visita alla pinacoteca, visita alla Mostra su Leonardo Da Vinci, concerto, cena tipica): € 25,00.Abbonamento 9 Concerti € 63,00 - Abbonamento ridotto (studenti e over 65): € 45,00.Posti limitati, si consiglia la prenotazione.Per informazioni e prenotazioni: tel. 0883/500044 - email info@palazzodelleartibeltrani.it