Primo caso di Coronavirus nella Bat, Bottaro: «Stiamo monitorando la situazione»

L'ultimo a Lecce avrebbe contratto l'infezione in Lombardia

Si tratta di una donna di 74 anni, sorella di un uomo contagiato. Entrambi in quarantena

Attivato ogni protocollo di profilassi per la famiglia

Sanità

Per informazioni sulle misure in atto e sui numeri da contattare per segnalare il transito o il contatto con persone provenienti da aree a rischio