Primo giorno di lavoro per 7 nuove unità al Comune di Trani

Primo giorno di lavoro, domani 26 aprile 2022, con assunzione a tempo indeterminato e pieno, per 7 nuove unità che andranno in forza al personale del Comune di Trani a seguito dei pubblici concorsi espletati nei mesi scorsi: in particolare si tratta di 5 unità con il profilo professionale di "Specialista Amministrativo" – Categoria D – posizione economica D1", e 2 con il profilo professionale di "Istruttore Contabile" – Categoria C – posizione economica C1".Nel primo caso si tratta delle candidate classificate rispettivamente al 1°, 3°, 4°, 5° e 6° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 5 posti nel profilo professionale di "Specialista Amministrativo", e precisamente le dottoresse Giuseppina Palmieri; Fabrizia Florio; Samantha Rosa Rutigliano; Valentina Bianca Caputi; Maria Ciraselli (preso atto della rinuncia all'assunzione espressa dal candidato classificato al 2° posto della graduatoria, dott. Tommaso Lorusso).Per quanto riguarda il profilo professionale di "Istruttore Contabile", prenderanno servizio gli idonei classificati rispettivamente, al 9° e 10° posto della graduatoria di merito e precisamente Vanessa Rana e Giuseppe Paradiso (preso atto della rinuncia all'assunzione espressa dall'idonea classificata all'8° posto della graduatoria, sig.ra Mariarosaria Palermo).