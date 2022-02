Protesta dei camion verso il caro benzina: traffico rallentato sulla 16 bis

I camionisti stanno protestando per il caro benzina sulla 16 bis: dalle 13,00 circa sono in territorio di Trani e dallo svincolo di Trani nord, praticamente bloccato, volge in direzione sud.Ci sono circa un centinaio di camion e stanno bloccando il traffico che si è rallentato in pochi minuti fino a Trani Sud.La marcia, al suono di clacson dei camionisti ma anche degli automobilisti rrimasti bloccati , è accompagnata comunque da auto delle forze dell'ordine.