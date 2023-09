Provincia Bat, aggiudicate gare per la progettazione e lavori a favori di numerosi istituti superiori

A conclusione della complessa procedura avviata dalla propria Stazione Unica Appaltante, la Provincia Barletta Andria Trani ha proceduto nei giorni scorsi all'aggiudicazione di gare per progettazione e lavori in favore di numerosi Licei ed Istituti Superiori della Provincia per un importo complessivo di € 15.275.301,30. Le aggiudicazioni sono frutto di candidature presentate ed approvate con finanziamento previsto nel PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3. "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" e Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", i cui inizio lavori sono previsti entro il 30 Novembre 2023.Il Presidente Avv. Bernardo Lodispoto, nonostante i tempi incalzanti imposti dal PNRR e conclusa nei termini di norma, ringraziando ed evidenziando che l' obiettivo è stato raggiunto grazie alcostante impegno degli Uffici preposti potenziati con le recenti assunzioni e coordinati dal Dirigente Ing. Lorenzo Fruscio, ribadisce la propria volontà di proseguire, fino all'ultimo giorno del mandato Presidenziale, il proprio impegno per venire incontro alle esigenze del mondo scolastico provinciale.