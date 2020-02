Puglia Outlet Village ospita “Mondo Martini: la pubblicità come percorso di stile”

La Land of Fashion pugliese ripropone l'iniziativa nel capoluogo

Ecco le novità della Land of Fashion per le festività natalizie, tra divertimento, solidarietà e tante imperdibili occasioni

Dal 25 al 28 ottobre lo shopping nella Land of Fashion di Molfetta è ancora più conveniente

La Land of Fashion pugliese presenta i suoi grandi concerti estivi

La Land of Fashion personalizza il match di basket di serie A tra la Stella del Sud e la gloriosa Reyer Venezia

La Land of Fashion pugliese pronta ad accogliere tantissimi clienti con sconti eccezionali

Eventi e cultura

L’apertura del 26 dicembre mette in risalto la Land of Fashion pugliese in tutta la sua tipicità.