Puglia Village lancia la “Dolce Vita in Love” per San Valentino

Puglia Village festeggia San Valentino con "Puglia ti Amo: un Viaggio di Amori nel Tacco d'Italia". I protagonisti saranno i baci, eletti a soggetti principali dall'artista poliedrico dallo stile inconfondibile, Alan Zeni, che ha scelto la Puglia quale regione dove lasciarci il cuore. Il suo viaggio artistico d'amore, fatto di dieci tappe, colorerà l'intera regione e il Village pugliese nella settimana che si conclude domenica 14 febbraio con la festa degli innamorati.Tra luminarie e archi a forma di cuore, palme illuminate a festa con i cuori di luce della tradizione pugliese, fioriere con palline ancora a forma di cuore e adesivi "Dolce Vita in Love" ovunque, il Village mette in mostra nei suoi spazi aperti le fantastiche opere dell'artista Zeni, dedicate a dieci luoghi magici della Puglia, con in più un tributo alla vicina Matera.Nei giorni che precedono la ricorrenza di San Valentino, il Puglia Village è pronto quindi a festeggiare in sicurezza questo momento dell'anno. Per l'occasione, infatti, ecco le divertenti proposte di regalo create ad hoc sui canali social di Puglia Village per i clienti della Land of Fashion di Molfetta.A tutto ciò si aggiunge il contest di San Valentino su Spotify. Basta ascoltare la nuova playlist #torneremoabaciarci, con le più belle canzoni d'amore selezionate da @la Vale di Radio Deejay e si può partecipare al contest per vincere una Giftcard da 100€ per godersi ancor di più lo shopping nel Puglia Village. Partecipare è semplice: bisogna scegliere e condividere la propria canzone preferita tra quelle della playlist, utilizzando #torneremoabaciarci e #LoveofLand.Tutto questo, per vivere l'emozione dello shopping in un'atmosfera positiva, ma sempre con la massima attenzione alla sicurezza, come sempre garantita dall'organizzazione Land of Fashion."La vera Italia – spiega l'artista lombardo, Alan Zeni –, a mio parere, è quella del sud, con le grandi interazioni culturali che lo caratterizzano, con la Puglia che lo dimostra perfettamente. Il mio viaggio artistico nel tacco della nazione è entusiasmante, perché ogni volta che studio la preparazione dei miei lavori, mi immergo nei luoghi e quelli della Puglia mi hanno subito rapito, facendomene innamorare. E per questo sono grato a Puglia Village per l'occasione di poter interpretare con i miei lavori alcuni scorci di questo splendido territorio. In questa regione c'è tutto un mondo di ricchezza artistica e culturale. Prendersi il tempo per amare, in Puglia è diverso, il bacio da voi ha un sapore diverso!".Orari di apertura del Village, consultabili su www.pugliavillage.it