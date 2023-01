Quando la Lollo arrivò a Trani: l'impegno politico e l'ammirazione per la Cattedrale

" Ancora affascinante " , la ricorda Paolo Loporchio, che nel 1999 era coordinatore regionale dell'Ulivo e che organizzò una imprevista tappa tranese nella campagna elettorale per il Parlamento Europeo del professor Prodi che prevedeva un tour in treno.La pur fugace presenza tranese di Gina Lollobrigida la vide anche sul palco del comizio elettorale in Piazza della Repubblica, a testimoniare l'energia di quella donna che a ben oltre 70 anni si rimise in gioco in politica.Franco Caffarella, che ne ha ancora a mente la bellezza e l'eleganza, ricorda di quanto lei avesse timore a muoversi nella calca di quel pomeriggio assolato e che cercò il suo braccio dal palco per farsi accompagnare all'auto che l'avrebbe ricondotta alla stazione.Trani era stata una tappa desiderata dalla Lollobrigida che non si era fermata in tutte le stazioni del tour: della nostra città volle vedere la Cattedrale,che ammaliò sia lei che il suo compagno,ma volle anche portare un bel saluto ai tranesi in piazza.