Quando Trani era di moda: un libro sulla storia delle Caterinette

La festa delle Caterinette diventa un libro a cura di Franco Pagano: domenica la presentazione.Dal 1956 agli anni Novanta, Trani ha ospitato una kermesse di moda che all'epoca otteneva risonanza nazionale: la "Festa delle Caterinette". Sul palco dei teatri cittadini Impero e Supercinema innumerevoli modelle hanno sfilato con abiti prodotti dalle sarte locali, accanto a grandi nomi dello spettacolo (Pippo Baudo, Franco Califano, Peppino di Capri…) e personalità della politica e della società.Francesco Pagano, appassionato cultore della storia e del costume tranesi e già autore di diversi volumi storici e di poesie in vernacolo, ci permette di rivivere i fasti di quei tempi grazie al suo libro "La Festa delle Caterinette – omaggio alla moda tranese", edito da SD&C Editore di Trani, che documenta con foto ed articoli uno spaccato della società locale, da sfogliare con gusto e nostalgia quasi come un album di famiglia.La presentazione del libro avverrà domenica 6 novembre alle ore 17.30 presso l'Auditorium San Luigi, in piazza Mazzini a Trani. Interverranno l'autore Francesco Pagano, la Direttrice Editoriale di SD&C dott.ssa Francesca Corraro, la presidentessa della Fidapa (sez. Trani) sig.ra Raffaella Facondi, la docente dell'IISS "Sergio Cosmai" prof.ssa Chiara Ragno, l'assessore al Marketing e Promozione Territoriale del Comune di Trani dott.ssa Lucia de Mari, il sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro. L'incontro sarà moderato dal redattore de Il Giornale di Trani Tonino Lacalamita.