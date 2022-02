Quanta nostalgia: oggi due chioschi edicola rimossi da Trani

Un'occasione di rigenerazione e riqualificazione urbana persa? Chi lo sa, chi può dirlo. È vero anche che le nostre erano chiuse da anni e che una buona proposta probabilmente ognuno di noi avrebbe potuto farla e, chissà, essere ascoltato.



Pazienza.

Una aveva le saracinesche abbassate ma in fondo l'attività si era spostata poco più in là; l'edicola di via Malcangi era tutta imballata da anni, così, come fosse un pacco da stivare in un magazzino-E oggi, a seguito dell'ordinanza n.52 del 16 febbraio 2022, entrambe vengono rimosse per sempre dalla città di Trani. Erano punti di riferimento, di incontro, il segno di un tempo che probabilmente non tornerà più, e che non dice solo semplicemente di una sostituzione dalla carta stampata al web, ma anche probabilmente di una informazione che non conosce approfondimenti, che si limita alla superficie, ai titoli diffusi dai social, al tam tam che confonde in un unico calderone notizie autentiche e fake news.Le edicole stanno scomparendo ormai da tutto il territorio italiano e così succede anche qui; alcune amministrazioni altrove le hanno trasformate in luoghi temporanei di vendita, soprattutto di artigianato locale, a rotazione, ovviamente; punti d'ascolto di informazione turistica; o anche sedi temporanee di associazioni culturali, per diffonderne le finalità, il messaggio, raccogliere adesioni.