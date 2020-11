Quartiere Sant'Angelo, si accendono le luci sul parco di via delle Tufare

Social Video 2 minuti S'illumina Parco via delle Tufare

Si sono accese nella serata di mercoledì 25 novembre le luci del parco in via delle Tufare. Un'opera attesa da anni dai residenti del quartiere Sant'Angelo e cui lavori si avviano verso la fase conclusiva.«Si accendono le luci sul parco di via delle Tufare: con i suoi 12mila metri quadrati è, per estensione, il più grande dei tre parchi in fase di realizzazione nel quartiere Sant'Angelo - dichiara il sindaco Amedeo Bottaro. Come potete vedere, i lavori, a cura del Consorzio Stabile EBG, si avviano a conclusione ed è già tangibile l'opera di riqualificazione dell'area, a partire dal sistema dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a servizio degli edifici e della nuova area verde, le attrezzature che caratterizzano le aree per la socializzazione e le attività di gioco da tavolo, gli elementi di arredo quali sedute, cestini porta rifiuti e pergolati. Con l'illuminazione dell'area e l'attivazione del sistema di videosorveglianza contiamo di risolvere il problema delle incursioni serali e notturne in un luogo che, ricordo a tutti, è ancora cantiere».