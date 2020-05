Quattro giovani ripuliscono dai rifiuti parte della litoranea tranese

>. Sono le parole con cui Domenico Catania testimonia il lavoro svolto. < >, continua Domenico prima di ringraziare la sua collaboratrice Silvia per averlo accompagnato in questa attività di pulizia.



La loro attività di recupero dei rifiuti è iniziato lunedì, giorno in cui hanno pulito dallo scoglio di Frisio alla grotta azzurra e hanno riempito più di dieci bustoni, come afferma Domenico Catania.



< >. È questo il messaggio che Domenico vuole mandare a tutti i cittadini tranesi e non. In un periodo in cui abbiamo assistito ad episodi di inquinamento ambientale da parte di giovani locali, questi ragazzi ci dimostrano che esistono anche giovani responsabili, giovani che sono pronti ad impegnarsi per rendere la nostra città un luogo migliore, giovani che ci permettono di continuare a sperare in un futuro migliore, per noi e per la nostra Trani.

Domenico Catania, Silvia di Pace, Tony De Feo e Rossella d'Elia. Sono questi i nomi di quattro giovani tranesi che, in questi giorni, hanno contribuito a 'far respirare' la nostra città, andando a rimuovere quelle che sono le sostanze, i rifiuti, che vengono abbandonati sulle spiagge e che costituiscono un pericolo per l'ambiente. Un gesto spontaneo che nasce dal desiderio di voler migliorare Trani. L'intervento di quattro giovani, non obbligati da nessuno, che hanno a cuore la propria città e che sono stanchi di restare fermi a guardare mentre viene rovinata giorno dopo giorno, dai suoi stessi cittadini e non solo.