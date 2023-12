Raf a Trani: «So che sarà un bellissimo momento di evasione e divertimento»

«Quando un anno sta per finire siamo propensi a tirare le somme, a riflettere sul passato e a cercare di immaginare il futuro prossimo. In questi ultimi anni l'umanità è testimone inerme di eventi avversi con prospettive poco rassicuranti». A dirlo èche la notte di San Silvestro si esibirà a Trani nel corso del concerto organizzato da Radio Selene in piazza Quercia.«Nutrire l'odio, fomentare lo scontro, promuovere i conflitti, screditare le diversità, accentuare le differenze, esasperare i toni, ci allontana da possibili soluzioni. Attraverso il linguaggio universale della musica possiamo avvicinarci, superare le disuguaglianze, provare emozioni e sentimenti comuni.La musica deve essere strumento di pace. Soltanto se siamo in pace con noi stessi possiamo avvertire maggiore empatia verso gli altri. Vi aspetto la notte di San Silvestro nella splendida Piazza Quercia a Trani per accogliere il nuovo anno, cantando, ballando, provando tutti insieme le stesse emozioni».