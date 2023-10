Raffaella Merra annuncia il suo ingresso nel partito Azione

«E poi c'è quel senso di rinascere, rialzarsi e ripartire, verbi che mi hanno portato ad una scelta politica meditata, dove gli stessi hanno trovato sbocco nel partito Azione. Ringrazio per tale opportunità il consigliere regionale Ruggiero Mennea politico e uomo di grande fiducia, spessore e onorabilità, Domenico Briguglio amico e politico sempre pronto a prodigarsi per il prossimo e per l'intera cittadinanza»: così l'ex assessore Raffaella Merra annuncia il suo ingresso nel partito di Azione.«"Azione" - prosegue - un partito che guarda oltre, niente personalismi, ma voglia di fare, progettare con grandi proposte politiche utili all'intera comunità. C'è tanto da fare, tanto da costruire e noi siamo pronti a farlo. Pertanto, sin da ora la sottoscritta prenderà le dovute distanze da chi per ragioni personali usa la politica come sfogo di critica e non come mezzo importante per costruire un futuro per la nostra Trani».