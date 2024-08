Raffaella Merra nominata coordinatrice di Azione Trani

«Dopo aver deciso di risolvere con un democratico confronto congressuale la diatriba in corso da mesi tra Raffaella Merra e Mimmo Briguglio, quest'ultimo ha deciso di aderire ad altra parte politica organica all'amministrazione comunale tranese. Pertanto, nelle more dell'organizzazione del congresso cittadino, la guida del partito viene affidata a Raffaella Merra, che sarà coordinatrice cittadina di Azione. Raffaella Merra si è distinta non solo per essere stata la più suffragata alle ultime elezioni tranesi con 871 voti, ma anche per la competente, coerente e rigorosa azione di opposizione. Con la nomina di Raffaella Merra a coordinatrice cittadina comincia una nuova fase di Azione Trani, già proiettata a costruire coalizione e programmi per le prossime elezioni comunali Tranesi, privilegiando l'ascolto e l'incontro dei cittadini rispetto alle vecchie logiche di palazzo».