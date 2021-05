Razzo cinese in caduta libera, allerta anche in Puglia

C'è anche la Puglia tra le regioni interessate dall'allerta per la possibile caduta di frammenti di un razzo cinese che è in caduta libera nell'atmosfera terrestre.Secondo quanto riportato dalle principali fonti giornalistiche nazionali, sarebbero dieci le regioni del centro e del sud Italia che potrebbero essere interessate dal fenomeno che desta curiosità ma anche preoccupazione: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.La previsione di rientro sulla terra è fissata per le ore 2:24 del 9 maggio, quindi tra sabato e domenica, con una incertezza di circa 6 ore. Le indicazioni arrivano dal Comitato Operativo della Protezione Civile.Il consiglio è di stare al chiuso e non in luoghi aperti dal momento che "è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici".Si consiglia inoltre "di stare lontani dalle finestre e porte vetrate".L'invito rivolto a chiunque dovesse avvistare un frammento è di non toccarlo, mantenendosi a una distanza di almeno 20 metri, e di procedere a una immediata segnalazione alle autorità competenti