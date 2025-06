Referendum 2025 a Trani: affluenza al 21,45% dopo la prima giornata, quorum lontano alla rilevazione delle ore 23:00

Nazionale al 22,73 %

Con 9.695 votanti su 45.200 aventi diritto, Trani si attesta tra le città più partecipative della BAT, superando il dato provinciale che si assesta al 19,15%. La chiusura dei seggi alle 15:00 di oggi lasciano aperte le incognite sulla validità della consultazione.Le operazioni di voto per i referendum dell'8 e 9 giugno 2025 stanno per concludersi in tutta Italia. Alle 15:00 di oggi, lunedì 9 giugno, le urne chiuderanno e si procederà allo scrutinio delle schede, che determinerà se i cinque quesiti abrogativi avranno raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi diritto per essere validi.A livello nazionale, le prime proiezioni e i dati parziali indicano un'affluenza che, al termine della prima giornata di voto (domenica 8 giugno alle 23:00), si aggira attorno al 22%. Questo dato, pur essendo solo un'indicazione, evidenzia la sfida che i promotori dei referendum dovranno affrontare nelle ultime ore di voto per mobilitare un numero sufficiente di elettori.Nella provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), la partecipazione ha seguito l'andamento nazionale, registrando un'affluenza complessiva del 19,15% alla chiusura della prima giornata, con circa 59.000 votanti su un corpo elettorale di 308.000 aventi diritto.Nonostante la bassa percentuale generale che si registra a livello provinciale, Trani si conferma tra le città con la maggiore partecipazione al voto. Alla chiusura della prima giornata, hanno votato 9.695 cittadini su 45.200 aventi diritto, pari a una percentuale del 21,45%. Questo dato è cresciuto gradualmente dalla mattinata di domenica.La percentuale di Trani è la stessa di altre città importanti come Barletta e Bisceglie, ponendo il capoluogo nettamente in testa rispetto ad Andria, che ha chiuso la prima giornata con un'affluenza di appena il 16%. A livello provinciale, la città con la maggiore partecipazione è stata Minervino Murge, con il 22% dei votanti, mentre Trinitapoli è risultata la città con le urne più disertate, fermandosi al 13%.L'attenzione è ora puntata sulle ultime ore di voto e sull'esito dello scrutinio, che darà il verdetto definitivo sulla validità dei referendum abrogativi del 2025. Questa la sintesi delle percentuali di affluenza alle ore 23:00: