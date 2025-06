Referendum, l'appello al voto: «Caldeggiamo tutti ad informarsi, leggere, ascoltare»

"La politica è una maniera esigente di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri": così si esprime Paolo VI, nella Octogesima Adveniens, invitandoci a considerare la politica come strada privilegiata di servizio al mondo, di ascolto dei bisogni dei più poveri e di partecipazione alla cura della nostra "Casa comune". «Con l'approssimarsi dell'appuntamento referendario, ci permettiamo di invitare tutti e tutte a un'informazione attenta sui cinque quesiti referendari, per potersi esprimere a riguardo con consapevolezza e cognizione di causa».



È quanto si legge in un appello congiunto a firma di numerosi cittadini del territorio, tra cui rappresentati di varie associazioni ecclesiali-laicali. «Il Referendum abrogativo è, infatti, strumento di esercizio della democrazia diretta, riconosciuto a tutti i cittadini e cittadine (art 75 della Carta Costituzionale). È "strumento di partecipazione politica" con cui "si realizza una forma diretta di accesso alle scelte politiche. L'istituto della rappresentanza non esclude, infatti, che i cittadini possano essere interpellati direttamente per le scelte di maggiore rilievo della vita sociale" (Compendio della dottrina sociale della Chiesa cattolica, 413).



L'appuntamento dell'8 e 9 giugno ci chiama in causa, da protagonisti della vita del nostro Paese, e i quesiti referendari pongono al centro della riflessione collettiva due temi cardine, sia della Costituzione sia del magistero della nostra Chiesa: il lavoro e la cittadinanza.

… ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne tutti assieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. - Don Lorenzo Milani.

… Penso, pertanto, che il credente, oggi più che mai, debba accettare il rischio della carità

politica, sottoposta per sua natura alla lacerazione delle scelte difficili, alla fatica delle

decisioni non da tutti comprese, al disturbo delle contraddizioni e delle conflittualità sistematiche,

al margine sempre più largo dell'errore costantemente in agguato…- Aldo Moro

Pertanto, da cittadini e credenti, componenti di associazioni ecclesiali-laicali invitiamo caldamente tutti, a partire dai più giovani, a leggere, ad ascoltare, a informarsi nel merito dei 5 quesiti referendari (4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza). "La democrazia è partecipazione", ci ricordava Papa Francesco alla 50ª Settimana sociale dei cattolici, è esercizio dal basso, è speranza, se non cadiamo nella tentazione dell'indifferenza e della non partecipazione al voto. "Il cuore della politica è fare partecipe. E queste sono le cose che fa la partecipazione, un prendersi cura del tutto" (papa Francesco, Trieste, 7 luglio 2024). Buon voto!».



I firmatari del documento sono: