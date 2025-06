Referendum: Trani chiude con una affluenza del 29,79%

A livello Nazionale l'affluenza si è assestata al 30,52% , a Trani sono stati il 29,79%, 13.463 s/45.200 fra gli aventi diritto al voto, coloro che si sono presentati ai seggi per esprimere il voto sui cinque quesiti referendari , sono state più donne (30,91%) a recarsi alle urne che uomini (28,61%). La Puglia si ferma al 28,36%, la Bat al 27,61%C'è delusione fra i referendari che malgrado l'impegno devono incassare un percentuale ben al di sotto delle aspettative, un risultato frutto di una netta posizione del centro destra nazionale che si è riversato a livello periferico, di invitare a non presentarsi al voto per non far scattare la percentuale del quorum: "Sicuramente, tra comunioni, mare e poca voglia di andare a votare, è stato tutto più complicato- dicono fra i referendari - ci siamo impegnati non è bastato. ora siamo preoccupati per i giovani e le loro prospettive di lavoro".