Regala un giocattolo, l'iniziativa solidale di Acli per i bambini del Policlinico di Bari

Con l'iniziativa "Regala un giocattolo" il Circolo Acli San Nicola Pellegrino invita tutte le associazioni ad unire le forze per costruire un percorso comune. L'obiettivo principale di questa iniziativa punta a donare un sorriso a tutti coloro che si trovano a dover lottare ogni giorno nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. Difatti crediamo che la collaborazione tra diverse associazioni possa amplificare l'impatto delle nostre azioni.Ogni entità porta con sé un bagaglio unico che ci consentirà di percorrere nuove Bstrade con prospettive differenti per affrontare le sfide dell'inclusione e della solidarietà. La diversità nelle esperienze e nelle competenze di ognuna delle associazioni che ci tenderanno la mano è una ricchezza straordinaria.Insieme possiamo costruire un tessuto sociale più forte, abbracciando la varietà delle nostre esperienze per creare un impatto più significativo e duraturo.La presenza ed il contributo di più realtà impegnate per raggiungere obiettivi comuni sono fondamentali per il successo di qualunque iniziativa.