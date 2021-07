Regolamento tariffe Tari, il Cta invita il Comune a rivedere alcune parti «onde evitare contenziosi»

semplice

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta a firma di Michele De Marinis, presidente di Cta Trani.Pregiatissimo Sig. Sindaco,innanzitutto esprimiamo la nostra grande soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle nuove tariffe TARI per l'anno 2021, su proposta della Giunta, che prevedono una riduzione per le utenze domestiche di circa il 5%, e per le utenze non domestiche di circa 14%, oltre ai fondi del Ministero dell'Interno che saranno destinati in favore delle attività che hanno subito danni economici per effetto della pandemia da COVID- 19.Prendiamo atto, altresì, del "responsabile" voto di astensione sul provvedimento da parte dell'intera opposizione. Auspichiamo che, al più presto, si possa passare alla tariffazione puntuale, secondo il principio comunitario "chi inquina paga".Nella stessa seduta, il Consiglio Comunale ha approvato anche le modifiche al regolamento di disciplina della TARI, a seguito del recepimento delle direttive europee sulla economia circolare. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che ha riformato in maniera sostanziale la definizione di rifiuto urbano, con particolare riguardo ai rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche. L'approvazione del suddetto provvedimento da parte del C. Comunale è stata considerata una "presa d'atto".In realtà le modifiche approvate dal Consiglio Comunale fanno riferimento ad uno schema di regolamento, "suggerito" dall'ANCI, ovviamente con una interpretazione di parte della nuova normativa, che non tiene conto dei chiarimenti Ministeriali,La normativa presenta molteplici criticità che dalla emanazione ad oggi hanno costretto tanto il Ministero della Transizione Ecologica, quanto gli operatori del settore a pronunciarsi in ordine alla corretta interpretazione della stessa, ed in particolare:Nello specifico, il d.lgs 116/2020, ha modificato la previgente formulazione dell'art. 184 del Testo Unico Ambientale, secondo cui i rifiuti dovevano essere classificati in base all'origine in urbani e speciali, con la precisazione che i rifiuti speciali non pericolosi potevano essere assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, e di conseguenza, assoggettati alla medesima disciplina di gestione, in base ai Regolamenti comunali applicabili territorialmente da emanarsi nella cornice di un Decreto Ministeriale, mai venuto alla luce.Ebbene, il recente intervento normativo in materia, da un lato, modifica la nozione di rifiuto urbano, dall'altro, elimina il concetto di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché la relativa competenza comunale e statale alla formulazione dei criteri di assimilazione, introducendo all'interno della definizione di rifiuti urbani la nozione di, peraltro senza alcun limite quantitativo.In buona sostanza viene abrogato il potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo le quantità e qualità previste nei propri regolamenti di applicazione della TARI, e viene stabilito che sono rifiuti urbani, tra gli altri,Entriamo nel merito di alcune delle suddette criticità:In materia di attività artigianali e capacità delle stesse di produrre rifiuti urbani, secondo la Circolare del MITE del 12 Aprile 2021,, e più precisamente:Nel regolamento approvato dal C. Comunale, art.7, viene stabilito che soloe quindi non soggette alla TARI, mentreLa nuova normativa consente alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, la possibilità di decidere di servirsi per alcune frazioni del servizio pubblico e per altre ricorrere al mercato ovvero se la scelta tra la via pubblica e privata debba essere fatta inL'art. 198 T.U.A. comma 2 bis, ha disposto che( la circolare MITE chiarisce che deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il ricicloE ancora l'art. 238, comma 10, precisa che( quota variabile della TARI). Rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.L'art. 238 comma 10 T.U.A., è già stato oggetto di attenzione da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM),e ha formulato la richiesta di modificare il suddetto articoloDa segnalare inoltre che il D.L Sostegni ha sancito cheAlla luce di quanto sopra espostoin attesa di necessari ulteriori chiarimenti ad opera del legislatorePer quanto sopra, si chiede alla Amministrazione Comunale e al Consiglio Comunale di TRANI di rivedere e correggere le parti del Regolamento TARI evidenziate, al fine di evitare eventuali contenziosi.Disponibili a partecipare ad un incontro anche con i dirigenti e i responsabili degli uffici comunali interessati, per meglio illustrare le nostre proposte di modifica al regolamento TARI, porgiamo i nostri migliori saluti.