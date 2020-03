Renato Nitti è il nuovo procuratore della Repubblica di Trani

Si insedierà martedì il neo procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti. Giurerà davanti al collegio del tribunale penale che sarà presieduto dal presidente Antonio de Luce. Giunge così alla conclusione l'annosa vicenda giudiziaria iniziata nella primavera 2017 quando il Consiglio Superiore della Magistratura nominò Antonino Di Maio quale successore di Carlo Mario Capristo (passato alla Procura di Taranto) che aveva guidato l'ufficio inquirente tranese sino a Maggio 2016.Nitti sostenne di avere più titoli di Di Maio per la nomina a Procuratore di Trani e perciò impugnò la decisione del CSM. Nonostante una prima sentenza del Consiglio di Stato, il CSM ribadì la nomina di Di Maio. Anche questo provvedimento fu impugnato da Nitti ed il 31 ottobre scorso il Consiglio di Stato gli diede nuovamente ragione. Alla luce della seconda sentenza del Consiglio di Stato, Di Maio, che nel frattempo aveva continuato a svolgere le funzioni di Procuratore di Trani, rinunciò alla candidatura in previsione della nuova pronuncia sulla nomina al vertice dell'ufficio inquirente tranese da parte della quinta commissione del CSM.Il 5 febbraio, poi, la parola definitiva del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura con la nomina di Nitti, barese, 52 anni, che prima del nuovo incarico dirigenziale ha svolto funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Da Febbraio ad oggi le funzioni di Procuratore della Repubblica di Trani sono state svolte dal procuratore aggiunto Achille Bianchi che pure presenzierà alla cerimonia di insediamento di Nitti, prevista in forma "spartana" a causa dell'emergenza coronavirus.