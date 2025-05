Riapre il supermercato di Corso Vittorio Emanuele a Trani dopo la chiusura per il caso di Listeria

Dopo oltre un mese di chiusura, il punto vendita di Corso Vittorio Emanuele 290 a Trani, gestito da Megagest srl, riaprirà ufficialmente lunedì 12 maggio. La chiusura era stata disposta in via precauzionale dalle autorità sanitarie in seguito al decesso di un uomo di 70 anni, avvenuto il 3 aprile all'ospedale di Bisceglie, a causa di un'infezione da Listeria. Secondo le indagini, l'infezione sarebbe stata contratta dopo il consumo di olive nere al forno acquistate sfuse nel supermercato.Le autorità sanitarie, in collaborazione con l'azienda, hanno effettuato controlli approfonditi e una completa sanificazione degli ambienti. Megagest ha sospeso la vendita di olive in tutti i punti vendita, interrotto l'approvvigionamento dai fornitori potenzialmente coinvolti e avviato nuove verifiche ambientali. L'azienda ha dichiarato di operare secondo un "piano di autocontrollo rafforzato, aggiornato a gennaio 2025, e basato su controlli periodici per i prodotti a rischio microbiologico", e "sta collaborando con le autorità sanitarie, mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria a supportare gli accertamenti e rimane impegnata a garantire la massima trasparenza e tutela nei confronti dei clienti".La riapertura del punto vendita rappresenta un passo importante verso il ritorno alla normalità per l'azienda e per la comunità locale.