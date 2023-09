Ricordare una persona cara: la donazione in memoria e Medici Senza Frontiere

Che cosa si deve fare per una donazione in memoria

La lettera di donazione

A chi dedicare una donazione in memoria

I fondi raccolti da Medici Senza Frontiere

Medici Senza Frontiere

PUBBLIREDAZIONALE

Larappresenta una specifica tipologia di donazione che, come il nome lascia intuire, può essere effettuata in ricordo di una persona scomparsa. Ecco, quindi, che si può mettere in atto un gesto destinato a vivere a lungo nel corso del tempo, grazie a cui gli infermieri, i medici e gli operatori di– se la donazione in memoria viene effettuata a beneficio di questa realtà – hanno la possibilità di garantire, in maniera del tutto gratuita, cure e medicine a uomini, donne, bambini e bambine che ne hanno la necessità.Attraverso una donazione in memoria, pertanto, si ha la l'opportunità di migliorare o addirittura salvare le vite di persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria in maniera urgente. Chi ha intenzione di ricordare una persona cara con una donazione in memoria può trovare utile sapere che la procedura da seguire a questo scopo è rapida e molto semplice, oltre che sicura. A dir la verità, sono diverse le strade che possono essere intraprese per effettuare questo tipo di donazione. Se si vuol, per esempio, è sufficiente recarsi sul sito web di Medici Senza Frontiere e compilare il modulo dedicato. In alternativa, si può effettuare la donazione anche tramite bonifico bancario o via conto corrente postale, per poi caricare sul sito la ricevuta della donazione eseguita.Dopo che la donazione è stata effettuata, una lettera di donazione in ricordo del defunto viene inviata da Medici Senza Frontieredella persona che è stata commemorata in questo modo. Così, anche ipossono essere messi a conoscenza del gesto nobile e solidale che è stato compiuto in nome del loro caro.Unapuò essere effettuata per ricordare, per esempio, un parente che non c'è più o un amico scomparso. Per procedere, è sufficiente segnalare nel form il nome e il cognome della persona alla quale la donazione in memoria è dedicata; volendo, poi, è possibile fornire i dati della famiglia del defunto che verrà. A proposito, è possibile scegliere tra una donazione singola e una donazione regolare, senza vincoli di alcun genere dal punto di vista dell'importo. Vale la pena di ricordare i benefici fiscali a cui si può accedere: infatti, ogni donazione che viene effettuata a favore di Medici Senza Frontiere permette di usufruire di vantaggi di carattere fiscale. Chi dona, in particolare, ha la possibilità di decidere sela somma che è stata donata.Di tutti i soldi che vengono raccolti, il 79% viene impiegato da Medici Senza Frontiere per il, il 3% è dedicato alle spese di gestione e il 18% è destinato alle spese per la raccolta dei fondi. Nel caso della donazione in memoria, come metodo di pagamento è possibile scegliere fra Satispay, Paypal e la carta di credito.Medici Senza Frontiere è unache si occupa di offrire assistenza sanitaria alle persone in funzione delle loro esigenze, a prescindere dal loro Paese di provenienza, dalla loro religione di appartenenza o dalle loro idee politiche. La priorità viene data a coloro che si trovano in una situazione di pericolo più immediato e consistente. È solo ilche permette allo staff di Medici Senza Frontiere di intervenire in maniera efficace e veloce.