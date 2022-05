Rifiuti a Capirro-Valleluna, un residente denuncia il mancato ritiro nella giornata di sabato

«Nella giornata di sabato 14 maggio Amiu non ha eseguito il ritiro dei rifiuti a Capirro II - Valleluna. I residenti hanno segnalato il disservizio ad amiu alle 17.00 con successivo sollecito alle 18.30, ma da Amiu nessun intervento, né tantomeno una risposta». È quanto segnala un residente tramite la redazione di Traniviva.«Così organico e non riciclabile conferiti dai residenti dalle 20.00 di venerdì 13 sono rimasti tutto il giorno esposti in attesa di un ritiro che non è avvenuto. Purtroppo non è la prima volta che accade in questa zona periferica.Anche martedì 10 ci è stato mancato ritiro del non riciclabile e amiu ha rimediato nel pomeriggio dopo segnalazione. Questi disservizi non sono più tollerati visto anche che la stagione con le alte temperature è oramai iniziata; non basta poi sapere che è a disposizione di domenica isola ecologica di via Finanzieri in quanto non tutti hanno possibilità di raggiungerla.Amiu sempre molto attenta a mostrare primati, ogni tanto dovrebbe fare mea culpa per un sistema di raccolta che innegabilmente mostra evidenti limiti. E soprattutto scusarsi con i cittadini, in questo caso circa 60 famiglie, e provvedere quanto prima ad adottare idonei correttivi affinché la giornaliera raccolta sia puntuale come da contratto».