Incendi di carrellatti, l'ultimo episodio in via Imbriani: la denuncia di Legambiente

«Siamo entusiasti di complimentarci con l'impegno dei cittadini tutti e dell'azienda di raccolta dei rifiuti, Amiu Trani , che ha portato per la prima volta la nostra città ad essere premiata, pochi giorni fa, tra i "Comuni Ricicloni", in particolare nell'ambito dei comuni costieri (che quindi sono penalizzati dal notevole incremento di popolazione e ingressi durante i mesi estivi) con il 75,3 % di raccolta differenziata»: lo dichiara Legambiente in una nota che però denuncia anche quanto segue.«Dall'altro lato, numerosi cittadini ci hanno segnalato frequenti incendi di carrellati, in particolare relativi alla raccolta della carta di cui l'ultimo si è verificato proprio ieri sera nella zona di Via Imbriani, tra la stazione e il passaggio a livello. Le segnalazioni dei cittadini e l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine hanno evitato eventuali rilevanti conseguenze.Le buone pratiche dell'intera comunità non devono essere compromesse da individuali gesti di inciviltà».