L'8 dicembre il centro raccolta rifiuti di via Finanzieri aperto solo di mattina

AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che venerdì 8 dicembre 2023 il Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri sarà aperto di mattina dalle ore 8 alle 13 mentre resterà chiuso al pubblico per la fascia oraria pomeridiana. Le attività riprenderanno regolarmente sabato 9 dicembre 2023 nei seguenti orari: dal lunedì alla domenica con apertura al pubblico dalle ore 8.00 alle 13.00 (festivi compresi) ed il martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle 19.20. Per eventuali informazioni invitiamo gli utenti a contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800 665155 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13), scrivendo a comunicazione@amiutrani.it o attraverso i profili social Facebook ed Instagram AMIU Trani.