Nuovo abbandono di rifiuti, ľaccumulo pare una cartolibreria stradale

Sarà capitato a tutti in questi giorni di vedere scatoloni e cartacce trasportate dal forte vento, ma in questo caso, è difficile imputare la colpa solo a madre natura.Dalle segnalazioni emerge un nuovo abbandono di rifiuti, avente sempre come scenario la zona vicina alle aiuole di Pozzo Piano in via Errico de Nicola. Al posto di ferro arrugginito però, questa volta, ci sono scatoloni e pezzi di cartone ammassati a creare una scadente piramide.Dalle componenti sembrerebbero i resti di un gioco per animali, forse gatti, smontato e abbandonato lì.Anche se la presenza massicia di cartoni rende quasi la parvenza di una "cartolibreria da strada".Rifiuti che, invetabilmente, finiscono per invadere le aiuole, con ľaiuto decisivo del vento a fare da trasportatore.È quasi comico trovarsi nuovamente a ribadire che le strade della città non sono discariche.Si spera che questi esempi di inciviltà sensibilizzino la collettività, ma che facciano anche aprire la mente per trovare soluzioni che prevengano tali atti.