Mancato rispetto del ruolo dei consiglieri comunali, Michele Centrone (LPS) si sfoga sui social

"INTERROGATO IL MORTO: nessuno rispose!" Così(LPS) ha esordito sui suoi social, in uno sfogo relativo al ruolo del sindacato ispettivo dei consiglieri comunali, che secondo Centrone non sarebbe stato rispettato dall'amministrazione. L'esponente dell'opposizione fa riferimento a delle richieste di accesso agli atti relative alla raccolta e al trasporto di rifiuti, allo stato dell'igiene urbana e alla realizzazione di una pista ciclabile/parco in Via Falcone."Nessun riscontro dopo 100 giorni - chiarisce il Consigliere Centrone. Ebbene si, il 07 Agosto 2023, ho inviato una pec di richiesta accesso agli atti indirizzata alla Amministrazione su un tema specifico: Documentazione afferente il; dopo oltre tre mesi nessuna risposta.Non è la prima volta che questo accade. Il 19 Settembre ho anche inviato un'interrogazione sulla "opera mai realizzata anche se praticamente pagata. Son trascorsi quasi due mesi e, ahimè!, ancora nessuna risposta.Il sindaco o l'assessore da esso delegato non dovrebbe rispondere alle interrogazioni (e ad ogni istanza del sindacato ispettivo presentata dai consiglieri) entro 30 giorni?A Trani, evidentemente, non funziona così.Oggi ho inoltrato un nuovo sollecito al Sindaco, informando anche ile gli. Speriamo così di ricevere qualche risposta e che dette riposte siano esaustive e non un modo, l'ennesimo, per "girare" intorno al problema!"