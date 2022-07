Rifiuti di dubbia origine abbandonati sulla Trani-Corato, la denuncia di Anta

In territorio di Trani, in una piazzola di sosta situata al km 5.700 della Strada Provinciale 238 Corato-Trani, in direzione Trani, i volontari tranesi dell'A.N.T.A. (Associazione Nazionale per le Tutela dell'Ambiente, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente) hanno constatato la presenza di una massiccia quantità di rifiuti scaricati illecitamente da parte di ignoti.Ciò che ha destato preoccupazione è la presenza di grandi bustoni neri dai quali proviene un forte odore di carne in putrefazione, probabilmente contenenti carcasse di animali in avanzato stato di decomposizione, una puzza che si percepisce nell'aria e che penetra anche all'interno dei veicoli in transito.Molti rifiuti sono presenti pure all'interno del terreno adiacente, oltre il muretto di recinzione. Con una segnalazione inviata tramite PEC agli Uffici provinciali competenti e al Comune di Trani (Responsabile Polizia Provinciale BT, Responsabile Settore Ambiente-Energia BT, Sindaco del Comune di Trani, Responsabile Ufficio Tutela Ambiente e Prevenzione inquinamento Comune di Trani) l'A.N.T.A. BAT ha richiesto di verificare la natura dei rifiuti e del contenuto dei bustoni, oltre alla rimozione dei suddetti e alla bonifica dell'area interessata.