Tariffe Tari 2021, martedì 29 torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato in adunanza ordinaria a Palazzo Palmieri martedì 29 giugno alle ore 11 in prima convocazione (seconda convocazione fissata per giovedì 1 luglio alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Presa d'atto della determina di AGER n. 502 del 31.12.2020 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2020 per il Comune di Trani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Delibera n. 443/2019 e del MTR. (Proposta n.54 del 22.04.21)2) Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche (Proposta n.85 del 07.06.21)3) Presa d'atto del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 (Proposta n.91 del 22.06.21)4) Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni per l'anno 2021 (Proposta n.93 del 21.06.21)