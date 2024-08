Rimane intrappolata sotto il ponticello allagato, ragazza salvata dalla Polizia Locale

Sono arrivate le tanto attese piogge, ma esageratamente abbondanti, e come al solito il ponticello si è allagato, troppo , più del solito, e prima che giungesse la Polizia Locale a bloccarne l'accesso, una giovane che transitava con la sua auto è rimasta bloccata dalle acque . Panico per la ragazza, tirata fuori dall'abitacolo proprio dalla polizia locale , con l'auto sommersa quasi per metà . Annunciati i lavori per evitare questo problema, il ponticello continua intanto a essere una trappola in caso di pioggia copiosa. Tanto spavento ma lieto fine per la conducente dell'auto.