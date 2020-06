Riproduce in legno la Cattedrale di Trani: l'autore è Domenico Tortosa

11 foto Modellini in legno di Cattedrale, Castello e chiese di Trani

Per la sua posizione strategica sul mare e il suo assetto architettonico, la Cattedrale ha da sempre suscitato fascino ed ammirazione agli occhi di chi la guarda. In campo artistico molteplici sono le sue riproduzioni. Tra queste, interessante è l'opera del tranese Domenico Tortosa che alla nostra redazione ha deciso di mostrare la sua creazione, ossia un modellino in legno della Basilica (misure 20x20, h20).Domenico è rientrato nella sua città natale dopo cinquant'anni di lavoro a Milano e qui ha deciso di dedicarsi al suo hobby: la lavorazione del legno.Ha deciso pertanto di mettersi alla prova e riprodurre la bellissima basilica, esempio nel mondo di architettura romanica. Ma non solo: nel suo ambizioso progetto, ci sono anche il Castello Svevo, il Monastero di Santa Maria di Colonna e le facciate delle chiese antiche di Trani di circa 15 cm di altezza che lo stesso autore ha deciso di mostrare per la prima volta ai lettori di Traniviva.