Ripulito il tratto di costa in via dei Finanzieri grazie all'impegno de Gli Amici del Mare

Un altro obiettivo raggiunto da Gli Amici del Mare che la scorsa domenica hanno ripulito la spiaggia dell'ex macello, in via dei Finanzieri. Un tratto di costa divenuto negli anni una discarica a cielo aperto parapetto e pertanto gli Amici del Mare hanno dedicato questa domenica di maggio a cercare di ripulirla dai tanti rifiuti che la ricoprono.Già, ricoprono, perché il "bottino" racchiuso nei sacchi, con ovviamente sempre la plastica a dominare, uno dei più aggressivi nemici del mare, è stato veramente tanto, in poche ore.Un vero esempio di cittadinanza attiva e di amore per l'ambiente e Trani.