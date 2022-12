Riqualificazione dell'ex area Angelini, il progetto definitivo oggi in Consiglio Comunale

Bottaro: «Demoliremo ben 60.000 metri cubi di edifici abbandonati e dismessi per realizzare una nuova villa comunale sul mare»



«Demoliremo - prosegue - ben 60.000 metri cubi di edifici abbandonati e dismessi per realizzare una nuova villa comunale sul mare.



Nessun edificio da costruire. Nessuna speculazione edilizia privata. Nessuna speculazione commerciale. I diversi milioni di euro intercettati (tutti derivanti dal PNRR) saranno utilizzati per consentire all'intera collettività la libera fruizione di un'area verde costiera che si estenderà per circa due ettari.



Questo è lo sviluppo di città che ci siamo impegnati a realizzare».

«Queste splendide immagini (in attesa del progetto esecutivo) raccontano il grande progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana concepito nell'ex area industriale della Distilleria Angelini, che questo pomeriggio approveremo in Consiglio Comunale»: sono le dichiarazioni del sindaco Amedeo Bottaro a qualche ora dall'inizio del Consiglio Comunale fissato per questo pomeriggio e che vedrà tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del progetto definitivo della costa nord nell'ambito del finanziamento Pinqua.