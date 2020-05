Rissa al porto, Bottaro: "Goccia che ha fatto traboccare il vaso"

I motivi non si conoscono. Forse futili ragioni alla base di una rissa che si è accesa intorno alle 21.30 al porto, nei pressi della chiesa del Carmine dove c'era grande affollamento.Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine per riportare la situazione alla normalità, Polizia di Stato, Locale e Guardia di Finanza.Dalle prime informazioni sembrerebbe che il gestore di un locale sia anche stato multato.Sull'accaduto immediato il commento del sindaco Amedeo Bottaro: "Abbiamo dedicato l'intera giornata ai controlli nei luoghi di ritrovo abituali della città, in particolare nell'area portuale. La voglia di tornare ad incontrarsi è comprensibile, ma i comportamenti irresponsabili (specie se reiterati) non possiamo permetterceli né possiamo tollerarli.Non voglio sparare nel mucchio della categoria degli esercenti: c'è chi è stato rispettoso delle norme e c'è chi non l'ha fatto, motivo per il quale erano scattati i primi verbali già nel pre-serata. Evidentemente a qualcuno non è bastato.Quanto accaduto poco fa in una zona del porto è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oltre alle sanzioni già comminate, adotteremo nelle prossime ore ulteriori provvedimenti".