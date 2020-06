Rissa al porto di Trani, scatta la chiusura di cinque giorni per un'attività commerciale

Social Video 3 minuti Intervento del sindaco Bottaro

A seguito della rissa di ieri sera (leggi qui ) è stata disposta con atto dirigenziale la sospensione di cinque giorni nei confronti di un'attività commerciale sul porto. Era stato lo stesso sindaco Bottaro ad annunciare in serata stessa ulteriori provvedimenti nei confronti di alcune attività non rispettose delle norme, una delle quali era stata già multata.Questo l'annuncio del sindaco: «Lo avevamo detto: non avremmo tollerato violazioni anche vistose e pertanto abbiamo adottato la misura massima come organo accertatore: la chiusura per cinque giorni».«Intorno alle 19 avevamo già effettuato un primo intervento per verbalizzare delle evidenti violazioni rispetto a quanto previsto dal protocollo allegato all'ordinanza regionale, per cui il secondo intervento è stato di fatto una seconda verbalizzazione». I controlli proseguiranno anche oggi e domani in vista del ponte del 2 giugno.Di seguito il video integrale con l'intervento del primo cittadino.