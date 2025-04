Settimana Santa, quest'anno la Messa Crismale sarà celebrata mercoledì sera

Quest'anno, la tradizionale Messa Crismale, che solitamente si celebra la mattina del Giovedì Santo, si terrà in un giorno diverso, precisamente mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 18:30, nella Cattedrale di Trani.La Messa Crismale, presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, è una delle celebrazioni più significative della Settimana Santa. Durante la liturgia, vengono consacrati gli oli sacri, utilizzati per i sacramenti dell'Unzione degli Infermi, della Confermazione e del Battesimo. Un momento di profondo significato spirituale, che unisce i sacerdoti e i fedeli nella celebrazione dei misteri della fede.Quest'anno, l'arcidiocesi ha deciso di spostare la celebrazione a mercoledì sera per motivi organizzativi, ma anche per rendere la messa più fruibile per un numero maggiore di fedeli, evitando il sovrapporsi ad altri eventi liturgici del Giovedì Santo.Per coloro che non potranno partecipare di persona, la Messa Crismale sarà trasmessa in diretta televisiva su Easy TV, canale 81, permettendo a tutti di seguire questo momento di preghiera e riflessione da casa.