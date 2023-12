Ritmi e suoni del Natale, un successo tra continuità e melodia

Tre squadre che si uniscono per celebrare il Natale, regalare dolci melodie tipiche della festa più bella dell'anno ed altri classici, lavorare sul delicato progetto della Continuità, per creare un ideale corridoio tra didattica e collaborazione tra scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Ed eccole le tre "squadre" riunite per valorizzare i propri alunni attraverso la musica, con il tradizionale evento "Ritmi e suoni del Natale": la scuola Baldassarre diretta da Marco Galiano, la scuola Beltrani diretta da Roberto Diana e la scuola Petronelli diretta da Pina Tota. Nel piacevole turbillon di brani natalizi e non, tra cui uno inedito, "Christmas Time", scritto e musicato da tre docenti della Baldassarre, Mauro Germinario, Marilena Gaudio e Lucrezia Pappagallo, oltre all' eccellente performance da solisti di alcuni talentuosi ragazzi, ecco stagliarsi la mano sapiente del Maestro Alessandro Giusto, autore di tutti gli arrangiamenti musicali eseguiti e che ha coordinato i lavori dell'evento in collaborazione con i docenti Giulia Marzano insieme agli altri citati sopra.Ecco apparire il lavoro meticoloso della docente addetta al Progetto Continuità: la prof. Paola Mauro, coadiuvata dalla preziosa collaborazione della prof. Rossella Tresca.E poi loro, i protagonisti alunni della Baldassarre che compongono l'ormai conosciutissima "BaldasSound Orchestra", fondata e diretta dal prof. Alessandro Giusto e del Coro a cui si uniscono, in quest'ultimo, i piccoli studenti della Beltrani e della Petronelli: tutti bravi, attenti, prepararati, numerosi ( più di 200 ) ed appassionati alla musica. In una chiesa di San Giuseppe, col parroco don Francesco La Notte a fare gli onori di casa, gremita come sempre, alla fine la "recensione" migliore e più efficace, é rappresentata dalle parole di una mamma: "Ormai sono troppo affezionata a questo concerto natalizio organizzato dalla Baldassarre: lo seguo ogni anno ed ogni volta torno a casa emozionata e felice".