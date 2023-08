Ritorna a Trani il musicista Jakub Rizman a distanza di dieci anni dal furto della sua arpa

Artista di strada di origini slovacche si esibisce in via Zanardelli

Jakub, artista di strada per vocazione, con il melodioso ed elegante suono della sua arpa ha come al solito costruito, in quella via Zanardelli (che potrebbe diventare l'autentico salotto della nostra città), un raffinato tappeto sonoro ammantato di magia, che pareva aleggiare al delicato tocco delle dita.

Gentile e disponibile come sempre, il musicista diplomato al conservatorio di Bratislava, con alle spalle diversi importanti riconoscimenti, quest'anno si è presentato a Trani con una intrigante novità: un album intitolato Strada Facendo, inciso insieme alla cantante e musicista Raquel Romeo.

Strada Facendo, titolo che sintetizza la filosofia dei due musicisti di strada, è un vero e proprio omaggio alla musica italiana d'autore. Raquel (chitarra, basso e voce) e Jakub (arpa) regalano agli ascoltatori 50 minuti di pregiate interpretazioni, dal piglio assai caratterizzante, che danno una nuova veste a brani come Figlio della Luna (di Mecano), Ave Maria (di Fabrizio De Andrè), Dopo l'amore (di Bungaro) e tanti altri, che non sto qui ad elencare.

Strada facendo è un album da ascoltare, da vivere e sviscerare, che non si può fare a meno di ascoltare. E strada facendo mi auguro di ritrovare ancora una volta a Trani il talentuoso Jakub, per vederlo suonare, chissà, nel confortevole spazio del teatro comunale, che la sorte ha drammaticamente spazzato via ma il desiderio di riaverlo ancora oggi rimane.

Il 2 giugno 2013 subiva a Trani il furto della sua arpa, che fortunatamente la Polizia di Stato poco tempo dopo ritrovava, e legittimamente restituiva. A poco più di 10 anni da quel triste episodio, il 26 agosto 2023, a Trani è ritornato Jakub Rizman, talentuoso maestro d'arpa di origini slovacche.