Ritornano le iniziative Arsensum all'insegna della cultura e dell'arte. Martedì 8 novembre, alle ore 19:00, ritornano gli incontri del "Martedì filosofico" tenuti dal prof. Gianni De Iuliis in collaborazione con la pro loco Turenum Trani ed organizzati presso la sala esposizioni di Palazzo Palmieri, già sede pro loco sita in piazza trieste 10. Da sabato 12 novembre inizieranno presso la sede di piazza Marconi gli incontri d'arte per i bambini ed adulti tenuti dall'artista Cristina Mininno. Per questi ultimi si terrà in considerazione la preparazione e predisposizione di ogni partecipante accompagnandolo nel percorso più idoneo. Per gli incontri dei bambini verranno realizzati anche lavori artistici a tema.Posti limitati - prenotazione obbligatoria al 375 5575405 Turenum.Partecipazione gratuita.