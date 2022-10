Robin Wright a Villa Ascosa: "Trani is enchantable!"

Se Robin Wright ha definito la città "incantevole", è certo che a Villa Ascosa sia stata lei a incantare tutti, per bellezza, semplicità, simpatia, grazia.Prima di ripartire per gli Stati Uniti non ha voluto perdere l'occasione di visitare Trani, la bellissima attrice: e con un passaparola social, o chissà , tra chiacchiere tra divi, è arrivata anche lei a villa Ascosa, dove è giunta ieri pomeriggio insieme a due collaboratrici per partire alle prime luci dell'alba.L'attrice protagonista di "Forrest Gump", "Le parole che non ti ho detto" e nota anche tra i giovanissimi per la celeberrima serie TV House of cards, era reduce dal Matera Film Festival, dove in qualità di ospite speciale ha tenuto una masterclass sul cinema, non solo in quanto attrice ma anche in virtù delle sue nuove esperienze dietro la macchina da presa."Con grande emozione io, lo chef Boccasini, il maitre Nicola, aspettavamo una diva - ha dichiarato Roberto Gargiuolo - e ci siamo trovati invece in presenza di una donna bellissima nella sua semplicità acqua e sapone, affabile, simpatica, davvero alla mano, che davvero ha illuminato con il suo sorriso dolcissimo Villa ascosa di una delle presenze più speciali. Con Emanuele al suo arrivo in reception eravamo davvero abbagliati!" Sneakers nere, jeans, una giacca chiara e una borsa a tracolla, la Wright non si è sottratta a foto di rito e a scambi di battute con Gargiuolo, a cui ha raccontato di quanto sia rimasta senza parole di fronte alla meraviglia della Cattedrale e alla maestosità del Monastero lì sulla riva del mare.Ha apprezzato tantissimo la cucina pugliese, non sottraendosi alla prelibatezza del crudo di ostriche e scampi e dicendosi deliziata per la rivisitazione dello chef della classicissima e sempre più celebre tiella di patate riso e cozze; ma la splendida attrice ha accolto con i suoi radiosi sorrisi anche il prosieguo del menù, tra il tranesissimo "ciambotto" di pesce di barchetta su tortelli e un carpaccio di gambero, tutto innaffiato da un rosato prodotto da uve di nero di troia, il "Bisciù".Costretta a ritirarsi in camera molto presto per la sveglia alle 4,00 di questa mattina, con difficoltà ha salutato il panorama sulla costa di Trani che ha più volte definito "incantevole". E con una battuta sul colore del suo intimo ha approfittato anche per parlare della linea di abbigliamento da notte per le donne, attraverso i cui proventi vengono aiutate le donne africane vittime di violenza ( foundation Pour la famme"). "E' stato davvero un privilegio ospitare Robin Wright", ha aggiunto Gargiuolo: "Di divi ne stiamo incontrando tanti, e ovviamente siamo onorati che scelgano Villa Ascosa; ma questo non fa che riempirci sempre più di responsabilità nei confronti di una Città per la quale davvero c'è da creare una azione sinergica per una accoglienza sempre più adeguata alla notorietà che questi personaggi stanno contribuendo a amplificare. Il futuro economico di Trani sono convinto possa risiedere davvero in questo, ma c'è davvero tanto da fare ancora".