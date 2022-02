Carambola tra tre auto sul Porto di Trani, una finisce contro tavoli e sedie di un'attività

Un rocambolesco incidente quello verificatosi alle prime ore del mattino di domenica 6 febbraio sul Porto di Trani. Una macchina di grossa cilindrata, una Bmw, mentre si trovava a transitare in via Statuti Marittimi ha sbandato ed è finita contro un'auto parcheggiata che a sua volta ha sbattuto contro una Dacia Duster finendo contro i tavoli e sedie di un'attività commerciale della zona. Ancora non si conoscono le cause del sinistro, probabilmente causato dall'altà velocità e il manto scivoloso. Non si registrano feriti ma solo danni per il locale.