Roghi in città, il sindaco: «Per poco non abbiamo colto sul fatto i responsabili. Questione di tempo, vi troveremo»

«Solo per una manciata di minuti ieri non abbiamo colto sul fatto i responsabili dell'ultimo rogo appiccato nel nostro territorio. Questione di tempo, vi troveremo. Già da diverse settimane, con il nucleo ambientale della Polizia Locale e, di recente, anche con il supporto del nucleo delle Guardie Ambientali di Amiu Trani». Sono queste le parole del sindaco Amedeo Bottaro dopo che ieri in città è stato appiccato l'ennesimo rogo, una problematica questa segnalata già diverse volte anche sulla nostra testata.«Stiamo effettuando continue perlustrazioni, da nord a sud, che ci hanno portato ad acquisire molti elementi utili per risalire a chi sta perpetrando attentati in serie alla salute pubblica - assicura il primo cittadino. Ai sopralluoghi sta partecipando anche l'assessore Raffaella Merra a dimostrazione della massima attenzione che l'Amministrazione ha inteso profondere per risolvere la vicenda.Assicuro il massimo impegno per contrastare in tempi brevi un fenomeno criminoso che danneggia gravemente la salute di tutti noi e arreca gravi danni all'ambiente ed alla salubrità dell'aria»