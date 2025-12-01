Giuseppe Papagno. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Giuseppe Papagno. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Rotary Educational a Trani fra architettura e benessere

L'incontro si svolgerà in biblioteca domani alle ore 18:00 con gli architetti Francesca Onesti e Andrea Roselli

Trani - lunedì 1 dicembre 2025 9.32 Comunicato Stampa
Continua l'impegno del Rotary CLub per diffondere e rafforzare la cultura nella città. Il progetto Rotary Educational, inaugurato il 21 ottobre in biblioteca e proseguito con il suo primo appuntamento al liceo scientifico "Valdemaro Vecchi", prosegue con un nuovo appuntamento; si lascia il campo della medicina per approdare a quello dell'architettura. Saranno ospiti della serata gli architetti Francesca Onesti e Andrea Roselli, quest'ultimo presidente dell'Ordine degli Architetti PPeC BAT. L'appuntamento si terrà il 2 dicembre alle ore 18:00 in biblioteca.

"Il Presidente del Rotary Club di Trani, il dottor Giuseppe Papagno, in collaborazione con il Comune di Trani, nell' ambito del Progetto Rotary Educational, organizza un incontro in biblioteca dedicato all' architettura e alla bellezza dal titolo:
"La bellezza genera benessere. Come l'architettura può e deve migliorare la vita degli uomini"
come l'Architettura può o deve migliorare la vita degli uomini

Ora, è comparsa una "nuova" parola, health, che suggerisce l'avvio di una terza fase in architettura: dopo energia e comfort, la salute. In questo senso, la progettazione degli spazi di vita e lavoro va oltre i semplici aspetti funzionali, tecnici, fisiologici, per abbracciare una visione della società e dell'architettura più olistica, dove l'uomo è considerato nel suo insieme fisico, emotivo e spirituale. La conversazione avrà come tema il rapporto tra la buona architettura e il benessere dell'Uomo… Dalla città ideale alla smart city."
Locandina Rotary Educational "La bellezza genera benessere"
