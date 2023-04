Immaginiamo insieme il futuro della Scuola: forum del Rotary

Sabato 29 aprile 2023, alle ore 9.00, presso il Polo Museale Diocesano di Trani, in occasione del Forum Scuola Futura. Imagine What's Next. Idee Prospettive e Azioni", illustri relatori, provenienti dal mondo dell'Università, della Ricerca, dell'Impresa e delle Professioni si interrogheranno sul futuro della Scuola.Il Convegno, promosso e sostenuto dal Distretto 2120 (Puglia e Basilicata) Rotary International, nella persona del Governatore, ing. Nicola Maria Auciello, sarà realizzato dal Rotary Club di Trani col Patrocinio del Comune di Trani, della Regione Puglia, del Politecnico di Bari, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (sez. di Bari) e Confindustria BAT.Sono previsti in apertura i saluti istituzionali del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, di Monsignor Leonardo D'Ascenzo, dell'Assessore regionale Lavoro e Istruzione Sebastiano Leo, del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio.Il Forum intende stimolare una riflessione sulle sfide che la Scuola di oggi deve affrontare rispetto agli importanti processi di cambiamento che stanno interessando la nostra società, quali la transizione ecologica e digitale, i cambiamenti climatici, il metaverso, le importanti scoperte scientifiche e tecnologiche del nostro tempo che ci pongono di fronte anche a grandi questioni etiche. Allora quali sono gli strumenti di cui la Scuola italiana deve dotarsi per preparare adeguatamente i giovani che nel prossimo futuro dovranno rendersi protagonisti di queste stesse sfide e che saranno responsabili dell'impatto che i nuovi progressi in ambito scientifico avranno sull'ambiente e sulla società tutta? Come deve evolvere il ruolo degli insegnanti nella consapevolezza che sono loro la vera leva del cambio di rotta della Scuola e come ripensare il processo di formazione continua del corpo docente alla luce degli importanti cambiamenti della società? Ridisegnare i confini dell'esperienza didattica per immaginare una scuola davvero protagonista dell'innovazione e del cambiamento.Interverranno al Forum il prof. Fabio Fatiguso, prorettore del Politecnico di Bari, la dott.ssa Lucia Silvestris, vice spokesperson dell'esperimento CMS, il dott. Sergio Magarelli, direttore della Banca d'Italia sede di Bari, il prof. Alessandro Masi , segretario nazionale della Società Dante Alighieri, il cav. Riccardo Cassetta, presidente della Delegazione territoriale Bari BAT per la Confindustria Bari BAT, la prof.ssa Lorella Carimali, docente di matematica e fisica, scrittrice, finalista del Global Teacher Prize 2018 e Inspiring Fifty 2018, l'ing. Giuseppe Modugno, founder e ceo della MTM projectL'evento di stretta attualità, sotto il profilo tematico, si colloca all'interno di una delle fondamentali aree di intervento rotariano, quella riservata all'educazione e all'istruzione : infatti è sicuramente un obiettivo-chiave per il Rotary il consolidamento delle capacità delle comunità nel sostenere l'alfabetizzazione ed educazione di base, la riduzione della disparità tra i generi nel campo dell'istruzione, l'aumento dell'alfabetizzazione tra gli adulti e, soprattutto, si collega saldamente ai programmi che il Rotary promuove a favore delle giovani generazioni, quali Rypen, Ryla, Rotary4Europe, scambi e gemellaggi di studio a livello internazionale.