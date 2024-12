Sabato 14 e domenica 15 il teatro di Achille Campanile si replica al Mimesis

Piu che sketch sono veri e propri piccoli quadri di situazioni comuni, dei quali dettagli vengono amplificati con l'arma dell'umorismo intelligente e elegante di uno dei grandi autori del secolo scorso, Achille Campanile: non c'è rischio di annoiarsi al Mimesis, in poco più di un'ora nella quale la compagnia diretta da Marco Pilone rappresenterà nuovamente, dopo le prime della scorsa settimana, alcuni dei più celebri momenti della sua produzione per il teatro. Testi scelti più volte, tra gli altri, anche dal trio Marchesini Solenghi Lopez, sono stati più che efficacemente rappresentati da attori non professionisti che sono magistralmente riusciti nell'intento di portare sul palco l'humour sottile dello scrittore, giornalista, sceneggiatore che ha lasciato un segno e uno stile unico nel novecento con la sua comicità surreale.Si replica sabato 14 dicembre Ingresso ore 20:30 sipario ore 21.Domenica 15 dicembre – ingresso ore 17.30 – sipario ore18.00Achille Campanile: Il Maestro della comicità surrealeUno spettacolo che celebra l'ingegno e la creatività di Achille Campanile, uno dei più grandi scrittori e umoristi italiani del XX secolo, al quale vogliamo rendere omaggio. Nato nel 1899, Campanile ha rivoluzionato la letteratura e il teatro con il suo stile inconfondibile, caratterizzato da un umorismo sottile. Le sue opere sono un vero e proprio tesoro di invenzioni linguistiche e situazioni paradossali.Questa serata è dedicata a riscoprire il talento di Campanile attraverso una selezione di sketch e atti unici, monologhi che mettono in luce la sua abilità nel giocare con le parole e nel ribaltare le convenzioni.Posto unico numerato € 12Prenotazione obbligatoria 346 825 9618