"Il Tango delle Morgane" al Teatro Mimesis di Trani l'omaggio alle donne ed al teatro

L'associazione culturaledi Trani, a ricordare il trascorso mese di marzo caratterizzato dalla Giornata della Donna, 08 marzo, e dalla Giornata Mondiale del Teatro, 27marzo, è lieta di annunciare lo spettacolo, ad ingresso libero, "" che si terrà al Teatro Mimesis di Trani il prossimo il 3 aprile 2025, dalle 19:3o inizio ore 20:00.sarà lo spettacolo finale legato ad un laboratorio teatrale condotto dae la cui drammaturgia, diè liberamente ispirata al libro di Chiara Tagliaferri e Michela Murgia dal titolo. "Le corsiste non solo hanno retto il gioco e le emozioni - afferma la Germinario - ma hanno creato squadra, si sono supportate a vicenda e hanno dimostrato che tutte le donne hanno una POSSIBILITÀ di fare una SCELTA (tutte parole femminili che finiscono con la A) e che 'la donna non è danno o dannazione' (come alcuni proverbi citano), ma ha la forza di esprimere tutta la sua libertà. In scena troveremo Moana Pozzi, Shirley Temple, Grace Jones, Santa Caterina da Siena, Emily Bronte, Marina Abramovic, Moira Orfei: sette figure femminili, sette simboli dei Peccati capitali, sette esempi "dell'umana dannazione", che, dopo aver vissuto esperienze di violenza fisica o psicologica, hanno saputo, reagire, difendere la loro libertà, il loro diritto di "creare" la loro identità".Le corsiste del laboratorio di teatro della compagniahanno riflettuto sui temi contenuti nel libro e ne hanno restituito voce e corpo con grande coraggio. In occasione della #festadelladonna e della #giornatainternazionaledelteatro non potevamo non dare testimonianza della possibilità e della capacità delle donne di denunciare e affermare la propria libertà! Ad esibirsi : Sara Cannone, Manuela Casamassima, Graziana Castoro, Anna Chiumeo, Mina Matichecchia, Angela Scagliola, Chiara Scarcelli, Giorgia StrippoliIngresso libero con prenotazioni al numero 340 2326032 - Teatro Mimesis Via Pietro Palagano, 53