«La Divina Commedia» letta da Claudio Rocco in scena al Mimesis di Trani

Il 25 marzo si celebra il, una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 per commemorare l'inizio del suo viaggio nella "Selva Oscura". Per tale evento, aldi Trani, ci sarà l'occasione per ripercorere il testo della "La Divina Commedia", poema meraviglioso, un romanzo affascinante, un grande testo della cristianità, ma anche un universo estremamente complesso per il lettore comune.Il percorso è affidato al prof.giornalista e docente universitario, autoredi studi di storia moderna e contemporanea, che ha cercato di ridurre la distanza attraverso una lettura del racconto della Commedia per seguirne il fluire canto dopo canto, senza dover ricorrere a un apparato di note, mantenendo le scelte lessicali ed espressive di Dante. Riuscendo nel suo intento, Claudio Rocco ci fornirà la chiave che potrà aprirci le porte alla fantastica riscoperta della lettura della Divina Commedia. Modera la serata Roberto De Vincenzo.Ingresso libero